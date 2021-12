Homem é preso em flagrante por atirar na vaca do vizinho

Policiais da 21ª Seccional Urbana de Polícia em Marabá foram chamados para atender uma ocorrência inusitada na noite da última segunda-feira (21). Um morador da vicinal do PA Jussara, a cerca de 20 quilômetros do perímetro urbano da sede municipal, procurou a unidade policial para denunciar que o vizinho, Antônio Alves Ferreira, havia atirado em uma vaca de sua propriedade e que, por conta disso, ele teria sido obrigado a sacrificar o animal. A equipe de plantão se dirigiu até a chácara onde morava o acusado, que foi preso em flagrante. As informações são do portal Correio de Carajás.

O dono do animal registrou em vídeo o momento em que retira de uma parte da carne da vaca, já abatida, uma cápsula deflagrada por arma compatível com uma espingarda. Ainda segundo o denunciante, o autor dos disparos já teria usado a mesma arma para ameaçar diversos moradores da vila. Na residência do suspeito, os policiais encontraram uma espingarda calibre 22, junto com 32 munições intactas do mesmo calibre.

Ele foi preso em flagrante pelo crime posse ilegal de arma e conduzido à Seccional para os procedimentos cabíveis. Após ser apresentado à autoridade policial, o vizinho encrenqueiro foi encaminhado ao sistema penal de Marabá, onde permanecerá à disposição da Justiça.