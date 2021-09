Homem é preso em flagrante com mais de 2 quilos de maconha, em Mosqueiro

A Polícia Militar prendeu em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (14), Adriano Cleyton da Encarnação Silva. Segundo informações da PM, ele foi flagrado transportando mais de dois quilos de maconha, do tipo skunk, dentro de um carro particular, no pórtico do distrito de Mosqueiro, em Belém. Além da droga e do carro, também foram apreendidos documentos do acusado e um celular.

O flagrante ocorreu por volta das 14h20. Narra a ocorrência policial que uma denúncia anônima informou à guarnição de que um Palio Weekend estaria transportando drogas em direção à Mosqueiro. Uma barreira foi montada pelas autoridades no pórtico, onde o veículo foi abordado e as informações foram constatadas.

Durante a revista ao veículo, os policiais encontraram, dentro de uma mochila, dois tabletes de maconha, totalizando cerca de 2,3 quilos, uma carteira com documentos pessoais e um celular. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante a Adriano, que foi conduzido até a 9ª Seccional de Mosqueiro, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.