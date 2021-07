Homem é preso em flagrante após receber notas falsas pelos Correios

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal, na tarde da última terça-feira (19), pelo crime de moeda falsa. De acordo com informações da polícia, o acusado recebeu, via Correios, mais de mil reais em cédulas falsas. O crime aconteceu no município de Redenção, no sul do Pará.

A investigação do caso teve início a partir de uma comunicação do Setor de Inteligência dos Correios, que alertou a Polícia Federal acerca de uma correspondência com conteúdo suspeito, destinada a um homem residente na cidade de Redenção.

Em diligências, a equipe policial conseguiu identificar e qualificar o destinatário da encomenda, que continha seis cédulas de R$ 100 e oito cédulas de R$ 50, totalizando a quantia de mil reais em cédulas falsas.

De posse das informações, os policiais foram até o endereço do acusado, e o encontraram no local, na posse da correspondência ilícita. No momento da abordagem, o homem teria confessado o crime.

Ele foi preso e, caso seja confirmada a hipótese criminal, responderá pelo crime de moeda falsa, previsto no Art. 289, § 1º do Código Penal Brasileiro, e poderá ser condenado a penas que variam de três a 12 anos de reclusão, além de multa.