Homem é preso em flagrante após ameaçar e agredir a própria tia de 63 anos, em Belém

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (12), em Belém, suspeito de praticar o crime de violência doméstica e familiar contra a própria tia, uma idosa de 63 anos. De acordo com a denúncia, conforme detalhado pela Polícia Civil, a vítima foi ameaçada de morte e agredida fisicamente pelo sobrinho dentro da sua residência, apresentando múltiplos hematomas pelo corpo, em decorrência das agressões sofridas.

O delegado Márcio Cavalcante informou que a prisão foi possível após a vítima comparecer à unidade policial para denunciar o caso. “Os crimes ocorreram neste domingo e foram motivados por desavenças de cunho patrimonial, relacionados à disputa de herança do imóvel onde a vítima reside”, detalha.

“Em razão das ameaças persistentes e temendo por sua integridade física e pela própria vida, a vítima ficou impossibilitada de retornar para casa e buscou auxílio na Seccional Urbana do Guamá”, acrescenta.

Após a denúncia, a polícia foi até ao endereço indicado, onde encontrou o agressor, que recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à unidade policial do Guamá, para adoção dos procedimentos legais cabíveis e encontra-se preso à disposição da Justiça.

“Todas as delegacias e seccionais da Região Metropolitana de Belém e do interior do estado estão aptas a atender as vítimas de violência doméstica, bem como as unidades especializadas. Vítimas e testemunhas podem denunciar também de forma anônima e gratuita através do Disque-Denúncia, no número 181, e da Deam Virtual”, ressalta o delegado Rogério Morais, titular da Diretoria de Polícia Metropolitana.