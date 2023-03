Homem é preso em flagrante por furtar fios de cobre da rede elétrica

Um homem foi preso em flagrante ao furtar fios de cobre da rede elétrica, próximo à Rodovia BR-230, a Transamazônica, em Marabá, sudeste do Estado. Raimundo Nonato dos Santos flagrado por uma guarnição da Polícia Militar na Madrugada do último sábado (4).

Denúncias da população, que informavam sobre a ocorrência de furto de fiação elétrica, levaram a equipe de policiais até um terreno abandonado, no núcleo Nova Marabá. Chegando no local, os PMs avistaram uma densa fumaça, vindo de um matagal. Ao se aproximarem, avistaram o suspeito queimando os fios e guardando o cobre dentro de um saco. Ao todo, mais de 20 quilos do material estavam em poder do homem.

Levado para a 21ª Seccional de Polícia, na Folha 31, Raimundo relatou que estaria com uma fratura no braço. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Marabá e tentou fugir do local. No entanto, foi contido. A equipe do hospital examinou o braço do homem e concluiu que a fratura existia desde 2009, mas que a falta de repouso fez com que a calcificação não ocorresse devidamente.

Raimundo então foi levado novamente para a delegacia e possui várias passagens pela polícia.