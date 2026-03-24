Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso e polícia investiga paradeiro de bebê após fraude em registro de nascimento no Pará

A polícia informou ainda que o investigado possui antecedentes por falsificação de documentos de veículos e atualmente cumpre pena em regime aberto por esses crimes

O Liberal
fonte

Homem é preso e polícia investiga paradeiro de bebê após fraude em registro de nascimento no Pará. (Divulgação)

A Polícia Civil do Pará prendeu, na segunda-feira (23), um homem suspeito de envolvimento em crimes de tráfico de pessoas, falsificação de documento público e uso de documento falso, durante a Operação Origem, realizada em Belém. A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), com apoio do Grupo de Trabalho em Vulneráveis (GTV/NIP).

O preso foi identificado como Frank William Pereira Pacheco, cabo da reserva da Marinha do Brasil. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, além de ordens judiciais de busca domiciliar para apreensão de dispositivos eletrônicos e localização de um bebê de seis meses, que pode ser vítima de tráfico humano.

De acordo com as investigações, o suspeito teria utilizado uma Declaração de Nascido Vivo (DNV) extraviada, originalmente emitida pela Santa Casa de Misericórdia de Belém para outra criança, para realizar de forma fraudulenta o registro civil de um recém-nascido. Com o documento, foi possível emitir uma certidão de nascimento falsa, na qual o bebê foi registrado como filho do investigado e de uma mulher que, na verdade, havia dado à luz outra criança em agosto de 2025.

A fraude foi descoberta quando a verdadeira mãe procurou o cartório para registrar o filho e constatou que já havia um registro em seu nome, vinculado a um pai desconhecido. Perícias confirmaram inconsistências nos documentos apresentados anteriormente, incluindo divergências biométricas e uso de identidade falsa.

Inicialmente, a Polícia Civil apurava a possibilidade de tráfico de pessoas na modalidade de adoção ilegal. No entanto, durante o cumprimento das buscas, foi constatado que o bebê registrado como filho do investigado não está com a família, que afirma desconhecer a existência da criança.

Em depoimento, o suspeito apresentou uma versão considerada inconsistente. Ele alegou ter encontrado, em via pública, uma pasta com documentos, incluindo a DNV, e que teria feito o registro falso apenas para comunicar o nascimento de um suposto filho e obter auxílio natalidade. Segundo ele, a criança nunca existiu.

A polícia informou ainda que o investigado possui antecedentes por falsificação de documentos de veículos e atualmente cumpre pena em regime aberto por esses crimes.

Durante a operação, o celular do suspeito foi apreendido. Ele foi interrogado e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam com o objetivo de localizar o bebê, esclarecer sua verdadeira origem e identificar possíveis outros envolvidos no caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem é preso e polícia investiga paradeiro de bebê após fraude em registro de nascimento no Pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

EITA!

Homem é preso e polícia investiga paradeiro de bebê após fraude em registro de nascimento no Pará

A polícia informou ainda que o investigado possui antecedentes por falsificação de documentos de veículos e atualmente cumpre pena em regime aberto por esses crimes

24.03.26 20h24

POLÍCIA

Polícia apreende 15 tabletes de 'supermaconha' dentro de embarcação no Marajó

A droga, que totalizou mais de 16 quilos, estava escondida em duas mochilas posicionadas debaixo de uma carreta

24.03.26 16h18

POLÍCIA

Missionária morre após ser atingida por árvore na zona rural de Uruará

A queda do vegetal foi provocada por um forte vendaval registrado na região

24.03.26 16h07

POLÍCIA

Homem invade casa da ex-companheira, tenta matá-la, foge com o filho e vai preso no Pará

Mesmo após a intervenção de terceiros, o suspeito utilizou uma arma branca para desferir golpes contra a vítima, atingindo as regiões do tórax, braço e ombro

24.03.26 15h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Motorista por aplicativo é morto a tiros no bairro do Benguí, em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24)

24.03.26 10h33

HOMICÍDIO

Jovem é morto com tiro no pescoço ao trafegar de moto no bairro do Tapanã, em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24), no conjunto Zoe Mota Gueiros

24.03.26 9h31

polícia

Grupo armado dispersa manifestação e desobstrui Alça Viária, em Acará; PC investiga o caso

Vídeo mostra homens com coletes balísticos retirando barricadas

23.03.26 22h15

POLÍCIA

Homem é preso por manter relacionamento e engravidar adolescente com deficiência intelectual no Pará

A investigação teve início após duas servidoras de um posto de saúde do município de Marapanim comparecerem à unidade policial apresentando relatório médico informando que o investigado mantinha relação com a jovem de 14 anos

24.03.26 14h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda