Homem é preso com quase 70 papelotes de droga em São João de Pirabas, no nordeste paraense

Um homem foi preso no município de São João de Pirabas, no nordeste paraense, suspeito de integrar um esquema de tráfico de drogas no município. A prisão ocorreu na madrugada deste domingo (1º).

Policiais militares realizavam rondas pelas ruas do município quando abordaram um homem, de identidade não revelada, com uma grande quantidade de entorpecentes, detalhou a Polícia Militar. Com o acusado, foram encontrados 69 papelotes de droga, dos quais 54 eram de óxi e 14 de maconha. Além da droga, os policiais recolheram uma quantia em dinheiro.

Após o flagrante, o suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de São João de Pirabas, onde foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Ele agora ficará à disposição da Justiça.