Homem é preso com quase 200 quilos de drogas em Redenção, no sudeste paraense

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que transportava quase 200 quilos de cocaína dentro de uma carreta em Redenção, no sudeste paraense, na manhã desta sexta-feira (5). O acusado, que não teve a identidade informada, foi capturado após uma denúncia anônima indicar que o veículo oriundo do estado de São Paulo estaria com a carga ilegal no sentido à Xinguara, no sudeste paraense.

Foi então que os agentes iniciaram diligências pela rodovia BR-155 e, ao trafegarem pelo município de Pau D'Arco, a cerca de 25 quilômetros de Redenção, avistaram uma carreta com as características informadas, estacionada em um posto de combustível da cidade.

Os policiais, então, abordaram o veículo e deram comando para que o motorista descesse da cabine da carreta. Nervoso, o motorista obedeceu, mas levantou suspeitas dos agentes federais, que iniciaram o procedimento de revista na carroceria. Os policiais encontraram quatro malas de viagem contendo 170 tabletes envolvidos em fitas plásticas, contendo 183 quilos de cocaína.

O condutor do veículo foi preso em flagrante. Ele está detido no sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento, informou ainda a PF.

Confirmada a hipótese criminal de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, caput c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/2006, o motorista poderá ser condenado a penas que variam entre cinco a 17 anos de reclusão, além de pagamento de multa.