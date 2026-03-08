Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso com 91 pedras de crack no complexo da Ceasa, em Castanhal

Os militares realizavam rondas no complexo da Ceasa quando avistaram o homem em atitude considerada suspeita

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Polícia Civil)

Um homem identificado apenas como Vitor foi preso na noite do último sábado (7), em Castanhal, no nordeste do Pará, suspeito de tráfico de drogas. A prisão foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia durante a operação “Feira Livre”, no bairro Centro.

Os militares realizavam rondas no complexo da Ceasa quando avistaram o homem em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos PMs. 

Com o suspeito, a polícia encontrou 91 pedras de crack, além de uma porção maior da mesma substância. O material foi apreendido e Vitor foi conduzido à delegacia da região.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

