Homem é preso com 91 pedras de crack no complexo da Ceasa, em Castanhal

Um homem identificado apenas como Vitor foi preso na noite do último sábado (7), em Castanhal, no nordeste do Pará, suspeito de tráfico de drogas. A prisão foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia durante a operação “Feira Livre”, no bairro Centro.

Os militares realizavam rondas no complexo da Ceasa quando avistaram o homem em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos PMs.

Com o suspeito, a polícia encontrou 91 pedras de crack, além de uma porção maior da mesma substância. O material foi apreendido e Vitor foi conduzido à delegacia da região.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.