Homem é preso após tentar aplicar golpe duas vezes na mesma pessoa

Givanildo de Jesus Santos, de 37 anos, foi preso no início da tarde desta segunda-feira (7) em Marabá, após denúncias de que ele estaria aplicando golpes em motoristas de caminhão que trabalham realizando fretes.

O discurso era sempre o mesmo. Ele se aproximava das vítimas querendo contratá-las para fazer um frete e dizia que precisava fazer umas compras e que estava sem dinheiro naquele momento, mas que logo devolveria o valor, já que iria contratar a vítima para realizar o frete.

Ele pegava o dinheiro das vítimas e sumia. Em 15 dias, três pessoas caíram no golpe.

Raimundo Alves da Silva foi uma delas. O motorista recebeu uma ligação de Givanildo, que buscava saber o preço do frete para pegar 30 sacos de farinha na entrada de Itupiranga e levar até São Domingos do Araguaia.

“Depois ele me ligou dizendo que tinha umas telhas para levar lá para a farinheira. Eu falei que faria por R$ 100. Ele veio até aqui comigo, combinamos e ele me pediu pra emprestar R$ 300 que ele ia precisar para adiantar lá nas telhas. Me disse que quando chegássemos em Itupiranga ele me pagaria. Eu emprestei e ele sumiu”, contou Raimundo ao Correio do Carajás.

Na manhã desta segunda (7), poucos dias depois do ocorrido, o motorista estava em um posto de combustível no KM 6, no Núcleo Nova Marabá, quando avistou o golpista. Raimundo acionou a PM assim que encontrou o golpista no KM 6, em Marabá

Ele, no entanto, não reconheceu Raimundo e foi até ele perguntar quanto o motorista pagava no quilo do ferro. Conversaram e combinaram de se encontrar novamente. O motorista chamou a Polícia Militar e o homem, que tentou fugir, foi detido por pessoas que passavam pela estrada até a que a equipe policial chegasse ao local.

Sem querer se identificar, outra vítima do golpista esteve na delegacia para depor. O homem afirmou que no último sábado (5) foi descarregar um material na Avenida Cuiabá, Núcleo Cidade Nova, quando foi abordado por Givanildo.

“Ele perguntou se eu comprava material de reciclagem e falei que sim. Ele disse que tinha uma lâmina de trator, garrafas e 200 kg de latinha no KM 21. Falei que ia buscar. Ele pegou meu número e combinamos de nos encontrar na feira”, detalha a vítima.

Chegando lá, Givanildo pediu que a vítima comprasse duas treliças pra ele, pois havia pegado o cartão errado e estava sem dinheiro.

“Eu comprei, porque ele me disse que daria o dinheiro quando me pagasse o do frete também. Deu R$ 110. Aí ele me pediu para emprestar R$ 360 para comprar um cimento e dei. Ele saiu para comprar e agora estou vendo ele bem aqui na Delegacia”, disse o homem, indignado.

De acordo com Polícia Militar, que esteve à frente da ocorrência, o homem é suspeito de aplicar vários golpes a motoristas de caminhão frete. “Ele usa a lábia dele, pede dinheiro para o motorista e some. Ele foi pego hoje porque tentou aplicar o golpe na mesma pessoa”, afirmou um policial.

Givanildo, que já tem passagem pela polícia, foi encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil e autuado no crime de estelionato.