Homem é preso após sair e deixar gato acorrentado dentro de casa na ilha do Marajó

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Soure, na ilha do Marajó, prendeu no último sábado (18) um homem suspeito de praticar maus-tratos contra um animal doméstico da espécie felina.

A prisão ocorreu após vizinhos do hom​em procurarem a unidade policial para denunciar que o suspeito teria deixado seu gato acorrentado dentro do imóvel há cerca de dois dias. Diante das informações, uma equipe se deslocou até o endereço indicado e constatou a veracidade da denúncia.

No local, os policiais encontraram o animal com sinais evidentes de maus-tratos, situação que foi confirmada posteriormente por laudo pericial elaborado por um profissional habilitado.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia, onde teve o auto de prisão formalizado. Após os procedimentos legais, ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário.