Homem é preso após matar cão a terçadadas em Abaetetuba

Um homem foi preso em flagrante após atacar um cachorro a terçadadas em Abaetetuba, no nordeste paraense. O criminoso, que não teve a idade revelada, agrediu o animal de estimação que pertencia a um vizinho. O crime ocorreu na última sexta-feira (23), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil no início da tarde desta segunda-feira (26).

Ainda com o cachorro agonizando, o dono do animal foi até a Delegacia de Abaetetuba denunciar o crime. Após isso, policiais civis montaram uma diligência para apurar o ocorrido e prender o acusado.

Ao ser preso, o criminoso justificou a ação dizendo que tinha medo que o animal atacasse as crianças das redondezas. O cachorro não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem foi autuado em flagrante nos termos do art. 32 da Lei 9.605/98, com a alteração da lei 14.064/2020, que desde o dia 30 de setembro de 2020, pune de forma mais severa os acusados de crimes de maus-tratos contra cães e gatos. Agora ele segue a disposição do Poder Judiciário.