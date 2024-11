Homem é preso após estuprar esposa de seu amigo; vítima estava desacordada

Um homem estuprou a esposa de seu “amigo” durante uma confraternização na casa do casal após uma festa na madrugada do último domingo (25), na Rua da Pedreirinha, bairro da Guanabara, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A Polícia Militar prendeu o suspeito, Leandro Alberto Pompeu Nunes, em flagrante.

De acordo com relatos obtidos pela reportagem, o casal convidou os amigos para um after party em sua residência após uma festa. O grupo bebia em frente a residência quando a esposa do anfitrião, cujo nome será preservado por questões legais, consumiu muito álcool e foi descansar no quarto.

Enquanto dormia, Leandro teria pedido ao amigo repetidamente para usar o banheiro, localizado dentro do quarto onde a esposa dormia. Os pedidos frequentes geraram desconfiança no esposo, que decidiu colocar a câmera de seu celular gravando no quarto para verificar a situação.

Após cerca de meia hora, ao revisar as gravações, o esposo flagrou Leandro abusando sexualmente de sua esposa enquanto ela permanecia desacordada. Ele acionou a Polícia Militar e confrontou o estuprador, os dois trocarama gressões físicas. Ferido, Leandro procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ananindeua, onde recebeu voz de prisão e foi detido pela Polícia Militar.

Segundo informações do 30º Batalhão da PM, uma viatura que realizava rondas na área foi acionada e esteve na residência. No entanto, o casal já havia seguido para a Santa Casa de Misericórdia, onde a vítima recebeu atendimento médico especializado.

A Polícia Civil foi informada e abriu investigação sobre o caso. A reportagem pediu esclarecimentos sobre o caso e aguarda retorno.

O caso segue em investigação, e a vítima, acompanhada pelo esposo, está recebendo assistência médica e psicológica, de acordo com seu esposo, em publicação nas redes sociais.