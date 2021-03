Homem é preso após cometer cinco assaltos seguidos em Óbidos

A polícia não divulgou o nome do suspeito, mas informou que prendeu um homem na tarde deste domingo (28) sob a acusação da realização de cinco assaltos seguidos nesta noite e madrugada de sábado (27), na cidade de Óbidos, no Baixo Amazonas. No último assalto, o suspeito atirou contra um frentista de um posto de gasolina no bairro de Lourdes, após fugiu com cerca de R$ 500, do posto. O disparo de arma de fogo atingiu a mão do frentista, que passa bem.

Ainda segundo a polícia, além do suspeito, que acabou preso após denúncias sobre o seu paradeiro, dois outros indivíduos também foram detidos pela Polícia Militar. Os militares realizaram uma série de rondas pelo município para localizar o assaltante do posto, logo após o ocorrido, já que o tiro disparado chamou a atenção de todos, no entanto, o acusado só foi encontrado na tarde deste domingo.

De acordo com a 29ª Companhia Integrada da PM (29ª CIPM), os agentes chegaram ao suspeito por denúncias que apontavam que ele estava em uma casa abandonada nas proximidades da Feira Agropecuária local. Após diligências, ele realmente foi encontrado no local e teria confessado o crime.

A equipe da 29ª CIPM informou que o suspeito disse que a jaqueta e a arma de fogo usadas por ele durante os assaltos neste sábado, eram, na verdade, de um traficante, já identificado pela polícia.

À polícia, o acusado contou que ele devolveu tanto a jaqueta quanto a arma ao traficante e ainda entregou ao traficante, como forma de pagamento, os resultados dos roubos realizados, incluindo itens do posto de gasolina.

Os militares disseram que outras vítimas já reconheceram o suspeito e o apontaram por outros assaltos ocorridos na cidade. O último dos cinco assaltos neste sábado foi justamente no posto de gasolina. Ele usou a arma de fogo dando um tiro na direção de um frentista, o disparo atingiu a mão do trabalhador, que socorrido, passa bem.

O suspeito tem ocorrências que datam ainda de quando era menor de idade. Os policiais informaram que ele cumpriu pena no presídio, e estava recém solto. O homem contou aos policiais que estava sendo cobrado pelo tráfico em Óbidos, o que o obrigou a cometer os assaltos.

Só neste sábado, antes de roubar o posto de gasolina, o suspeito levou uma televisão e um notebook de uma residência; em outro momento também abordou pessoas em uma lanchonete. Todas as vítimas foram registrar as ocorrências na Delegacia de Polícia Civil, em Óbidos.

A PM segue com as diligências para encontrar o traficante que recebeu a arma de fogo.