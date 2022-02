Homem é preso após apontar espingarda para ocupantes de um veículo em Castanhal

Um homem sem nome revelado, de 45 anos, foi preso no último sábado (19), após ter apontado uma espingarda para ocupantes de um veículo, na rodovia BR-316, no município de Castanhal, nordeste paraense. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o indivíduo deve responder por porte ilegal de arma.

A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a apreensão da arma de fogo e de três munições que estavam com o sujeito, durante ronda no quilômetro 60 da BR-316.

Segundo a PRF, ocupantes de um veículo modelo Peugeot, abordaram a equipe e relataram que, nas proximidades de um posto de combustível na rodovia, um homem estaria portando uma espingarda e teria apontado a arma em direção ao veículo em que estavam.

Diante do relato, a equipe se deslocou para o local indicado e, ao chegar, visualizou o homem com as características descritas pelos passageiros, atravessando a rodovia e portando o armamento indicado.

A equipe da PRF realizou a abordagem do homem e, posteriormente, foi dada voz de prisão. "Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.