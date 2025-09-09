Homem é preso após ameaçar e perseguir a companheira em Santa Bárbara do Pará

Um homem identificado como Ewherton Diego foi preso em flagrante nesta terça-feira (9) no município de Santa Bárbara do Pará, na Grande Belém, suspeito de ameaçar de morte e submeter sua esposa a constantes episódios de violência psicológica.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, o companheiro mantinha um comportamento controlador e agressivo, restringindo sua liberdade, fiscalizando amizades, vestimentas e até o telefone celular. A situação se agravou após uma discussão ocorrida na madrugada de hoje (9), quando ele teria ameaçado de morte a esposa e familiares, o que levou a mulher a procurar ajuda na delegacia do município.

Após acolhimento pelo serviço social, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local em razão do forte abalo psicológico. Ainda durante a tarde, Ewherton Diego compareceu à unidade de saúde em busca da companheira, mas foi reconhecido pelos policiais e imediatamente preso em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia de Santa Bárbara, onde as medidas legais cabíveis foram adotadas.

O delegado Ruben Lucchi, titular da unidade, destacou a importância da ação. “Nosso compromisso é agir com rigor em casos de violência doméstica, assegurando que as mulheres tenham coragem e confiança para denunciar. A prisão demonstra que a Polícia Civil está atenta e preparada para combater esse tipo de crime, que atinge não apenas as vítimas, mas também toda a estrutura familiar e social”, disse.

A Polícia Civil reforçou que denúncias de violência doméstica são prioridade e que a vítima tem direito a medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. A corporação orienta a população a procurar as autoridades sempre que tomar conhecimento de casos de ameaça, agressão física ou psicológica.