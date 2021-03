Homem é preso após ameaçar de morte e agredir companheira na Ilha do Marajó

Um homem foi preso pelo crime de violência doméstica no município de Bagre, na Ilha do Marajó, no Pará. A prisão foi efetuada por policiais civis do município, nesta quinta-feira (12), após a vítima procurar uma unidade policial e denunciar ter sofrido ameaças de morte e agressões por parte do companheiro. O acusado não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

Durante o depoimento, a mulher informou que sofria violência física e psicológica constantemente dentro da própria casa. Ela relatou ainda que nunca havia denunciado o companheiro antes por medo, já que ele sempre afirmou que a mataria caso ela o denunciasse.

Diante dos fatos, uma equipe de policiais civis, com apoio militares, foi até o endereço onde os envolvidos moravam e prendeu o agressor em flagrante delito. Ele foi encaminhado para a unidade policial para os procedimentos cabíveis.

As denúncias de violência denúncia podem e devem ser realizadas por meio do Disque Denúncia 180 da Central de Atendimento à Mulher. O sigilo é garantido.