Homem é preso após agredir a mulher e quebrar o celular da companheira em Altamira

Um homem foi preso por suspeita de violência doméstica nesta sexta-feira (08) em Altamira, no sudoeste paraense, após agredir a companheira dele. A prisão foi resultado de uma operação da Delegacia Especializada no atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente (DEAM/DEACA)

De acordo com a polícia, o suspeito apresentava comportamento agressivo, manipulador e possessivo, ainda segundo as primeiras informações. Após agredir a esposa, o homem ainda quebrou o celular dela, conforme as autoridades policiais.

Após denúncia, os agentes da Polícia Civil capturaram o suspeito e o autuaram em flagrante. Na unidade especializada, o homem cumpriu as medidas cabíveis. E, agora, segue à disposição da Justiça. O suspeito não será identificado nesta reportagem em proteção à integridad da vítima.

Pena

De acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. As penas podem incluir prisão, que varia de 1 a 3 anos para lesões leves, podendo aumentar dependendo da gravidade das agressões.

Além disso, o agressor pode ser multado, receber medidas protetivas de urgência (como a proibição de contato ou aproximação da vítima) e ser obrigado a participar de programas de reabilitação. Em alguns casos, o agressor também pode ser condenado a pagar indenização à vítima pelos danos causados.