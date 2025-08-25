Capa Jornal Amazônia
Homem é preso após agredir a cunhada em Jacundá

A vítima recebeu atendimento da equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Sepom), que realizou acolhimento e ofereceu suporte especializado.

O Liberal
fonte

Homem é preso após agredir a cunhada em Jacundá. (Reprodução)

A Polícia Militar de Jacundá, no sudeste paraense, prendeu, na tarde de sábado (23), um homem suspeito de agredir a própria cunhada na comunidade Vila Pajé, localizada a cerca de 60 quilômetros da área urbana do município. A ocorrência foi registrada por volta das 13h.

Segundo relato da vítima, ela havia sido convidada para passar o dia na residência da irmã e do cunhado, identificado pelas iniciais G.M.S. Durante a visita, uma discussão acabou resultando nas agressões.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jacundá para prestar esclarecimentos. Já a vítima recebeu atendimento da equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Sepom), que realizou acolhimento e ofereceu suporte especializado.

A Polícia Civil investiga o caso. O homem segue preso à disposição do Poder Judiciário.

