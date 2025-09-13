Homem é preso ao tentar apalpar seios de mulher em Xinguara

Um homem foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (12/9), em Xinguara, no sudeste do Pará, por suspeita de cometer importunação sexual contra uma mulher. De acordo com a PC, a vítima relatou aos agentes que o suspeito tentou pegar nos seios dela.

A mulher, que estava em casa no momento do crime, conhece o homem e ele frequentava a residência dela. Segundo as autoridades, a vítima tentou se desvencilhar da importunação, mas o suspeito ainda fez força para tirar a camisa da mulher.

Depois que os policiais souberam do crime, a equipe da Delegacia de Xinguara foi atrás do suspeito, que conseguiu fugir. Porém, a Polícia Civil o encontrou em um bar e o conduziu até a unidade policial. Ele permanece à disposição da Justiça.

Punição

A legislação estabelece reclusão de um a cinco anos para quem “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.