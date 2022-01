Homem é preso acusado de matar a esposa na frente do filho de dois anos

Uma jovem de 18 anos foi brutalmente assassinada na frente do filho de 2 anos, em uma embarcação, na manhã desta sexta-feira (14). O crime contra Sherry Mylena Nunes Pereira estava foi em Tabatinga, no Amazonas. As informações são do Portal do Holanda.

O suspeito do crime é o companheiro de Sherry, Jonas Correia da Silva, de 24 anos, que teria dado várias facadas contra a vítima na frente do filho pequeno, de apenas dois anos.

Jonas foi preso em flagrante por feminicídio e está à disposição das autoridades.