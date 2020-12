Homem é pego dirigindo bêbado e armado com pistola 7.65mm 

Edinaldo Mendes foi preso por dirigir embriagado, e na revista, guardas municipais de Parauapebas constataram que ele portava uma arma de fogo sem porte legal e ainda com a numeração apagada. A prisão ocorreu na rua Dom Pedro I, no bairro Rio Verde, da cidade do sudeste estadual, próximo das 23h deste sábado (19).

De acordo com o Boletim de Ocorrência na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, Edinaldo Mendes ainda tentou subornar os guardas municipais. Os agentes informaram que realizavam um patrulhamento no Rio Verde, quando um carro VW Fox, branco, chamou a atenção da guarnição porque o condutor dirigia fazendo ziguezague pela via, inclusive em certo momento o carro subiu em calçadas.

Os agentes obrigaram o motorista a parar e ao pedirem para ele sair do carro, perceberam que o condutor Edinaldo Mendes estava embriagado, a ponto de não conseguir se manter em pé. Os guardas relataram que o motorista exalava forte cheiro de álcool e falava palavras ininteligíveis, com a língua enrolada.

Na revista ao veículo, foi encontrada uma pistola calibre 7.65mm, com seis munições e a numeração raspada. Resultado. Edinaldo Mendes foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.