Homem é morto por dois encapuzados em Alenquer

Dois homens mataram a tiros William Florêncio de Lima, 30 anos, no município de Alenquer, na região do Baixo Amazonas no Pará, na madrugada de quinta-feira (3). Em imagens de circuito de segurança, os suspeitos são vistos com um capacete e casaco por cima do rosto no momento em que circulam em uma via pública supostamente em direção ao local onde se encontrava a vítima. Na sequência, os dois saem correndo do local no bairro do Planalto.

Pelo levantamento inicial feito por agentes que estavam no local do homicídio, a vítima estaria com até seis perfurações pelo corpo feitas provocadas por tiros de revólver. Na avaliação de um policial que acompanha o caso, trata-se de uma execução.

William Florêncio era uma pessoa reservada e recém-chegado em Alenquer. Na casa dele, a Polícia encontrou certa quantidade de drogas, o que leva os policiais a averiguar se trata de um usuário ou alguém ligado ao tráfico de entorpecentes. A Polícia investiga se o homicídio envolveu um acerto de contas ou um assalto. A vítima foi executada no hall do prédio onde morava.