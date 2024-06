Homem é morto por causa de PIX em Parauapebas

Um homem identificado apenas como Wellington foi morto a tiros na noite do último sábado (08/06), na Vila Parque Verde, zona rural do município de Parauapebas. O crime aconteceu em frente a um bar localizado na rua Helton Nunes. Segundo testemunhas, o homicídio ocorreu após a vítima discutir com outro homem sobre um PIX. A Polícia Civil investiga o caso.

Uma equipe de investigação de homicídios da 20ª Seccional esteve no local. De acordo com o que foi apurado, Wellington conversava com amigos em frente a uma mercearia quando um homem ainda não identificado chegou em uma moto branca e começou a discutir com a vítima a respeito de um PIX. O suspeito sacou uma arma de fogo e atirou três vezes contra Welligton, que morreu no local.

Segundo testemunhas, a vítima, que morava na Vila há cerca de 3 meses, teria se envolvido em uma briga na localidade dias antes. O suspeito foi descrito como pardo, magro e morador da Vila Parque Verde. Ele fugiu do local logo após o crime. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada.

A Polícia Civil também esteve no local. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para perícia. A Divisão de Homicídios de Parauapebas prosseguirá com a investigação do caso para identificar e prender o suspeito.