Homem é morto esfaqueado após briga em Paragominas

Antônio Manoel Lima de Andrade foi brutalmente assassinado com golpes de arma branca na Agrovila Paragonorte, localizada na zona rural de Paragominas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de domingo (20/4), após uma suposta briga com dois homens moradores de uma comunidade próxima ao local onde o homicídio foi registrado. Um suspeito foi preso.

Conforme as informações policiais, a vítima foi esfaqueada e morta por volta das 3h30. A Polícia Militar foi acionada por moradores da área que informaram sobre o crime. Quando os agentes chegaram ao local, constataram a veracidade dos fatos. Segundo relatos de populares, momentos antes do crime, Antônio e um sobrinho teriam se envolvido em uma confusão com dois homens. Não há detalhes sobre o que teria ocorrido na suposta briga ou as circunstâncias da morte de Antônio. Dois homens, apontados como os principais suspeitos, foram identificados como “Tito” e “Cabeludo”. Eles seriam moradores da Agrovila Cacimbão.

A PM, com apoio da equipe de plantão da 13ª Seccional da Polícia Civil, realizou diligências na área e foi até a residência de Tito, onde o suspeito foi capturado. O segundo suspeito, “Cabeludo”, não foi localizado. Conforme a polícia, o corpo de Antônio foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações continuam para esclarecer o assassinato e prender os envolvidos no crime.

"A Polícia Civil informa que um suspeito foi preso em flagrante por homicídio e posse irregular de arma de fogo. Equipes da Seccional de Paragominas trabalham para identificar e localizar mais um suspeito. Uma arma caseira e munições foram apreendidas. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas", comunicou a PC.