Homem é morto e outro fica ferido após tiroteio na Praça Central de Cametá

Um homem identificado como Abner Murilo Barros Campos foi morto a tiros na Praça Central de Cametá, nordeste do Pará, após um tiroteio na noite de domingo (14/07). Conforme os relatos iniciais, várias pessoas estavam no local no momento em que os disparos de arma de fogo foram ouvidos. Um segundo homem ficou ferido e foi socorrido por testemunhas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Abner caído sobre uma cadeira após ser atingido pelos tiros, por volta de 22h40. Ele morreu na hora. Além disso, uma outra vítima também aparece nas imagens caída no chão, próxima ao corpo do morto, enquanto é socorrida por outras pessoas que estavam no local. A Polícia Militar esteve na área e isolou a cena do crime para que o cadáver fosse periciado.

Testemunhas relataram que um tumulto se formou no momento em que as pessoas ouviram os disparos, pois a praça estava cheia de moradores, crianças e outros visitantes. A PM teria informado que o crime pode se tratar de uma execução, mas investigações serão realizadas para elucidar qual a circunstância e motivação para o homicídio.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local e auxiliou no socorro do segundo homem ferido. Eles informaram que uma pessoa morreu no local e outra foi encaminha ao Hospital Regional de Cametá. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do ferido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi comunicada que equipes da delegacia de Cametá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Abner Murilo Barros Campos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.