Homem é morto e esquartejado em suposto acerto de contas na zona rural de Augusto Corrêa

Um crime de homicídio doloso marcado pela crueldade assustou moradores da comunidade do Araí, zona rural do município de Augusto Corrêa, nordeste paraense, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (24). Um homem identificado como Raimundo Oliveira, o “Didi”, foi morto a facadas por seu algoz.

Porém, mesmo depois de confirmar a morte, o criminoso ainda lhe esquartejou, arrancando partes do corpo como a cabeça, braços e um lado da perna. “Cortaram certinho nas juntas, como se a pessoa fosse acostumada a fazer isso”, diz uma suposta testemunha em áudios divulgados no Whatsapp.

O cadáver foi abandonado no meio da rua logo após a ação criminosa. No local, as poucas testemunhas que teriam presenciado o crime não quiseram se manifestar, devido ao caso supostamente ter ligação com o tráfico de drogas e, portanto, se tratar de um acerto de contas.

O homicídio será investigado pela Polícia Civil, que realiza diligências na tentativa de localizar e prender o suspeito. O corpo de Raimundo foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) para a realização do exame de necropsia.