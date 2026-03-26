Homem é morto durante briga doméstica em Canaã dos Carajás; mulher alega legítima defesa

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem que ocorreu na noite da última terça-feira (24), no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, Antonio Marco de Souza Silva não resistiu após ser ferido com um golpe de faca durante um desentendimento com a companheira no bairro Esplanada. A mulher alega que agiu em legítima defesa.

"A Delegacia de Canaã dos Carajás apura as circunstâncias do homicídio. De acordo com o depoimento da companheira da vítima, ela agiu em legítima defesa após ter sido agredida por ele. Ela foi ouvida e liberada. Perícias foram solicitadas e diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento do caso", confirmou a PC.

De acordo com informações iniciais, durante a briga, Antônio teria tentado agredir a mulher, que reagiu e o atingiu com a faca na região do peito. Ainda segundo relatos, a mulher é mãe de três filhos e já enfrentava um histórico de agressões por parte do companheiro, que teria começado antes mesmo da mudança do casal para a cidade.

Conforme a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 23h, em uma residência localizada na Rua Pastor Miguel. A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de violência doméstica e, ao chegar ao endereço, encontrou o homem caído em frente ao imóvel. Ele ainda estava com sinais vitais e com uma perfuração causada por arma branca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e o resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar. Apesar do atendimento, Antônio não resistiu aos ferimentos.

No local, a mulher teria assumido aos policiais ter desferido o golpe e afirmou que agiu em legítima defesa. A Polícia Civil requisitou perícia ao Centro de Perícias Renato Chaves e continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.