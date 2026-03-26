Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto durante briga doméstica em Canaã dos Carajás; mulher alega legítima defesa

O caso foi registrado na noite da última terça-feira (24)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Canva)

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem que ocorreu na noite da última terça-feira (24), no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, Antonio Marco de Souza Silva não resistiu após ser ferido com um golpe de faca durante um desentendimento com a companheira no bairro Esplanada. A mulher alega que agiu em legítima defesa.

"A Delegacia de Canaã dos Carajás apura as circunstâncias do homicídio. De acordo com o depoimento da companheira da vítima, ela agiu em legítima defesa após ter sido agredida por ele. Ela foi ouvida e liberada. Perícias foram solicitadas e diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento do caso", confirmou a PC.

De acordo com informações iniciais, durante a briga, Antônio teria tentado agredir a mulher, que reagiu e o atingiu com a faca na região do peito. Ainda segundo relatos, a mulher é mãe de três filhos e já enfrentava um histórico de agressões por parte do companheiro, que teria começado antes mesmo da mudança do casal para a cidade.

Conforme a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 23h, em uma residência localizada na Rua Pastor Miguel. A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de violência doméstica e, ao chegar ao endereço, encontrou o homem caído em frente ao imóvel. Ele ainda estava com sinais vitais e com uma perfuração causada por arma branca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e o resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar. Apesar do atendimento, Antônio não resistiu aos ferimentos.

No local, a mulher teria assumido aos policiais ter desferido o golpe e afirmou que agiu em legítima defesa. A Polícia Civil requisitou perícia ao Centro de Perícias Renato Chaves e continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem é morto a facadas

polícia civil do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TECNOLOGIA

Projeto pioneiro no Pará consegue patente de drone de miriti

Mestranda Keila Cattete criou no curso de pós-graduação do IFPA um drone com material sustentável e mais resistente

29.03.26 8h00

POLÍCIA

Polícia recaptura em Belém foragido da Justiça, acusado de tentativa de latrocínio contra um PM

Crime foi praticado no começo deste mês no bairro Castanheira

28.03.26 21h37

POLÍCIA

Bombeiros resgatam adolescente de 16 anos em situação de afogamento no Maçarico, em Salinas (PA)

A ação militar se deu no final da tarde deste sábado e reforça a orientação de que banhistas utilizem áreas de praia cobertas por guarda-vidas.

28.03.26 20h32

POLÍCIA

‘Um pouco aliviada’, diz mãe de criança morta em atropelamento em Abaetetuba; suspeito está preso

O condutor do automóvel, Rosinaldo Cavalcante Macêdo, estava foragido desde o dia do crime e foi detido em Belém

28.03.26 18h14

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ABSURDO

Trecho de processo revela como agia Bruno Mafra em caso de estupro de vulnerável

Documento detalha relatos de abusos desde a infância e dinâmica descrita pelas vítimas

27.03.26 23h40

TECNOLOGIA

Projeto pioneiro no Pará consegue patente de drone de miriti

Mestranda Keila Cattete criou no curso de pós-graduação do IFPA um drone com material sustentável e mais resistente

29.03.26 8h00

condenado por estupro

Quem é Bruno Mafra? Cantor paraense condenado pelo estupro das filhas menores

De ídolo do tecnobrega à condenação judicial conheça a trajetória e a sentença do líder do Bruno e Trio

27.03.26 17h15

CASO BRUNO MAFRA

Confira o depoimento completo da vítima no caso Bruno Mafra

Filha do cantor se manifesta após Justiça do Pará manter condenação por abuso sexual em segunda instância

28.03.26 0h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda