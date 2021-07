Homem é morto com tiros na cabeça e nas costas em Parauapebas

Franciney Nascimento Batista, de 30 anos, foi executado com três tiros na cabeça e nas costas, na madrugada do último sábado, 24, em Parauapebas. O crime foi registrado por volta de 00h10, na avenida Henrique Andrade de Mota, próximo ao lago do bairro Nova Carajás.

Enquanto a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios da 20ª Seccional Urbana, analisa imagens das câmeras de segurança, a suspeita é de que a vítima caminhava com uma latinha de cerveja na mão pelo acostamento da avenida, quando foi surpreendida pelos assassinos, que estariam de moto ou carro, e atiraram na cabeça e nas costas.

Minutos depois de ouvir os disparos, um morador do perímetro ligou para a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e, constatando que uma pessoa havia sido assassinada, acionou a Polícia Civil. A PC esteve na cena do crime para fazer os primeiros levantamentos, assim como a equipe de remoção do Instituto Médico Legal (IML) e um perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

Nos bolsos de Franciney Batista não foram encontrados documentos. Porém, pela agenda do celular que estava em um deles, a polícia conseguiu contato com a mãe da vítima, que estava em Concórdia do Pará. A mulher reconheceu e identificou o filho pelas fotos enviadas. Ela informou que Franciney morava em Tailândia e estava a trabalho, há menos de 60 dias, em Parauapebas. Com informações do site Zé Dudu.