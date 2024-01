Homem é morto com tiro na cabeça em bar de São Félix do Xingu

Daniel Bruno de Carvalho, de 49 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na tarde de quinta-feira (4), no distrito da Taboca, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. O crime ocorreu em um bar. Segundo o portal Fato Regional, uma imagem foi compartilhada nas redes sociais, horas antes dele ser encontrado morto, apontando-o como suspeito de roubar um carro. Entretanto, ainda não há confirmação da polícia do envolvimento de Daniel nesse caso ou informações de quem matou ele.

Por volta de 13h, uma guarnição do 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM) foi acionada pelo dono do estabelecimento onde o caso ocorreu, de que um corpo tinha sido encontrado no local. Ao chegar no bar, os militares avistaram Daniel morto, com uma perfuração na cabeça de disparo de arma de fogo.

A PM isolou a cena do crime até a chegada da Polícia Civil. No local do homicídio, os agentes não encontraram nenhuma testemunha. A suspeita das autoridades policiais é de que Daniel tenha sido morto entre a noite de quarta-feira (3), data em que Daniel completou 49 anos, e a madrugada de quinta (4).

Os militares fizeram rondas pela área para tentar localizar o suspeito por trás do assassinato, mas não localizaram ninguém. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.