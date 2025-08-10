Homem é morto com golpe de facão no pescoço em Viseu

Um homem identificado somente como George foi morto com um golpe de facão na madrugada deste domingo (10), em Fernandes Belo, distrito de Viseu, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima foi golpeada no pescoço, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem identificado pelo apelido ‘Abacate’ foi apontado por testemunhas como o principal suspeito do crime. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“A equipe da Delegacia de Viseu apura o homicídio que aconteceu na manhã deste domingo (10). Diligências seguem para identificar e localizar a autoria do crime. Perícias foram solicitadas para completa elucidação dos fatos. Qualquer informação sobre a autoria do crime pode ser repassada de forma anônima e gratuita para o Disque-Denúncia, através do número 181”, comunicou.

De acordo com portais da região, o crime ocorreu por volta de 2h. A vítima e o suspeito estariam consumindo bebidas alcoólicas e teriam se desentendido. No momento da discussão, o suspeito teria pegado um facão e cortado o pescoço de George. Após o ataque, a vítima foi socorrida por moradores e encaminhada a um hospital em Bragança. No entanto, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Não há informações sobre o que teria dado início à discussão.

A Polícia Militar foi acionada e passou a fazer buscas na região para localizar o suspeito, que fugiu após o esfaqueamento.