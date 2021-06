Homem é morto com cinco tiros no centro histórico de Belém

No início da madrugada desta quarta-feira, 02, um homem foi morto a tiros no marco inicial de Belém, ao lado do Forte do Presépio e da Igreja de Santo Alexandre. Elielton Pimentel Ribeiro, de 38 anos, foi baleado cinco vezes por assassinos que chegaram em dois carros ao local.

Segundo informações colhidas junto ao 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi por volta de 1h da manhã. Elielton, também conhecido como "Pássaro", dormia na Praça Frei Caetano Brandão, centro do Complexo Feliz Lusitânia, quando os assassinos chegaram em dois carros, sendo um prata e outro preto. Após dispararem cinco vezes contra o homem, os atiradores saíram em alta velocidade, em fuga. Policiais militares que guardam o centro histórico ainda saíram em perseguição, mas perderam o rastro devido à impossibilidade de seguir com a viatura pelas estreitas ruas do centro de Belém.

De acordo com os policiais que estiveram na cena do crime, Elielton usava uma tornozeleira de monitoramento eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), e já havia sido preso por roubo algumas vezes. Ele foi morto com ferimentos de arma de fogo no rosto, costas e nuca.

Além da PM, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil esteve no local e deu início às investigações. As várias câmeras de monitoramento no local podem ajudar a determinar a identidade dos assassinos. O corpo de "Pássaro" foi removido por uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.