Um homem de 28 anos foi executado dentro de um bar, na madrugada deste sábado (30), no bairro Santo Antônio, em Manaus (AM). Rafael Duarte de Souza foi abordado por dupla dentro do estabelecimento. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a Polícia, os dois criminosos chegaram ao bar de motocicleta e dispararam seis tiros contra a vítima.

A Polícia investiga o paradeiro dos autores da execução.