Homem é morto a tiros por dupla armada na Augusto Montenegro, em Belém

A Polícia Civil investiga o homicídio de Ronaldo Bezerra Lobo, morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (11/07), na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, em Belém. Conforme as informações iniciais, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro que Ronaldo conduzia e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A esposa e o filho da vítima, que também estavam no veículo, não foram atingidos.

O crime teria ocorrido por volta de 1h30 da madrugada. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que Ronaldo e a família seguiam de carro pela via quando os dois homens se aproximaram. A vítima teria percebido que estava sendo seguido e tentou fugir, mas o garupa da moto sacou a arma de fogo e fez os disparos que atingiram Ronaldo. Mesmo baleado, ele ainda percorreu alguns metros na pista, mas colidiu com um poste de iluminação pública.

A esposa e o filho de Ronaldo não ficaram feridos. Eles receberam apoio de populares que passavam pelo local. A Polícia Militar, Civil e Científica estiveram na área e realizaram o trabalho de coleta de informações para iniciar as investigações e também a perícia e remoção do corpo. Os policiais ainda informaram que Ronaldo já tinha passagem pela Justiça, mas não detalharam por qual crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia da Marambaia trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Ronaldo Bezerra Lobo. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.