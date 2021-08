Homem é morto a tiros por assassino vestido de mototaxista em Santa Izabel do Pará

Na noite da última quinta-feira, 19, Pedro Henrique Varjão Lima foi morto a tiros em Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém. O home foi morto por volta das 18h30, em um caso com claras características de execução.

De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), uma guarnição foi informada que, perto de uma empresa de avicultura, havia ocorrido um homicídio. Chegando lá, os PMs confirmaram o crime.

Testemunhas no local disseram que o crime foi perpetrado por dois homens em uma motocicleta, sendo que um estava com uniforme de mototaxista. Os assassinos chegaram ao ponto onde Pedro estava e atiraram contra a cabeça do rapaz, que morreu sem chances de ser socorrido.

A PM contou ainda que uma busca pelo sistema de segurança revelou que Pedro tinha um registro de prisão por tráfico de drogas no ano de 2014, e esse fato deve ser considerado nas investigações do crime. A família do homem assassinado foi até a Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel para registrar o caso enquanto a Polícia Militar ficou na cena do crime, aguardando a chegada da Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Por fim, o 12º Batalhão informou que não se sabe o que serviu de motivação ao crime e quem foram os responsáveis pela execução de Pedro Lima. As investigações continuam com o objetivo de elucidar o caso.