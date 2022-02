Homem é morto a tiros no Ver-o-Peso

Um homem foi morto a tiros no início da manhã desta terça-feira (1º), numa das áreas mais movimentadas do centro de Belém. A vítima foi identificada, a princípio, apenas pelo apelido "Macaquinho". O crime ocorreu na avenida Boulevard Castilhos França, já no complexo do Ver-o-Peso.

Policiais civis, militares e a Polícia Científica do Pará foram ao local do crime para fazer os primeiros levantamentos sobre o caso e iniciar as diligências em busca do suspeito de matar o rapaz.

Quaisquer informações que possam ajudar na identiticação e captura das pessoas envolvidas no crime, podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.

Matéria em atualização.