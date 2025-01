Homem é morto a tiros no bairro Maracangalha, em Belém

Um homem, de nome não ainda revelado, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (30/1), no conjunto Paraíso dos Pássaros, na rua Solimões, entre rua Beija Flor e travessa Primavera, bairro Maracangalha, em Belém. Os suspeitos são dois homens que fugiram em um carro branco.

Segundo as autoridades, o caso aconteceu por volta de 4h30. O 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionado via Centro Integrado de Operações (CIOp) e chegou primeiro ao local, dando início ao processo de isolamento da área. Em seguida, chegaram policiais civis para fazer o levamentento da cena do crime.

A polícia apurou, no local, que uma moradora da área, que não quis se identificar, viu um carro branco chegando por volta das 4h30 da manhã, do qual um homem desceu e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava na rua, acompanhada de outro homem. Esse outro homem conseguiu fugir correndo dos atiradores. O primeiro, no entanto, foi alvejado.

A perícia inicial do corpo apontou que a vítima foi atingida por pelo menos um tiro, a partir de duas perfurações: uma de entrada temporal direita, com saída na região posterior e inferior da cabeça - provavelmente fatal. O homem não portava documentos, mas aparentava ter entre 30 e 35 anos e tinha porte físico magro, usava uma mochila de cor preta e azul nas costa, camisa azul marinho e bermuda jeans de cor azul clara, calçando chinelo de cor branco.

No local do crime, os policiais localizaram vestígios do armamento utilizado no homicídio: cinco estojos de arma calibre ponto 40.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota sobre o caso para a Polícia Civil do Pará (PCPA), órgão responsável por conduzir as investigações. A corporação respondeu que a vítima do sexo masculino ainda não foi identificada e que perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.