Homem é morto a tiros no bairro do Atalaia, em Ananindeua

Thiago Gonçalves dos Reis, de 26 anos, foi morto a tiros, na tarde desta terça-feira (11), na passagem Peter Pan, entre a passagem Erasmo Carlos e a Rua Alacid Nunes, no bairro Atalaia, em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima teria sido atingida por, pelo menos, quatro disparos, segundo a polícia. Até o momento, não há detalhes sobre as dinâmicas do crime. Ninguém foi preso pelo homicídio.

De acordo com o relato policial da ocorrência, uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), responsável pelo policiamento da área, foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) para averiguar um caso de baleamento. Os militares, ao chegarem no local, constataram que Thiago estava morto.



Familiares dele foram até a cena do crime e reconheceram o corpo. Assim que identificado, os policiais verificaram que a vítima tinha passagens pela polícia. A última prisão dele tinha sido em fevereiro de 2020, por um crime que não foi revelado. No entanto, as autoridades não souberam dizer se a vida pregressa de Thiago, que estava sob a condição de liberdade provisória, teria relação com a morte dele.

A Polícia Científica foi acionada para remover o corpo ao Instituto Médico Legal. Exame cadavéricos, que devem ser feitos, podem dar mais detalhes sobre as circunstâncias da execução.



Por meio de nota, a Polícia Civil disse que uma equipe da Divisão de Homicídios se deslocou ao homicídio para apurar o caso. “Diligências são realizadas para coletar informações sobre a ocorrência e identificar a autoria”, comunicou a PC.