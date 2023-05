Homem é morto a tiros no bairro Águas Brancas, em Ananindeua, na tarde desta segunda

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (15) na via principal do residencial Torres do Aurá, bairro Águas Brancas, em Ananindeua. Pelo menos cinco disparos o atingiram, alguns à altura do rosto.

Moradores disseram à Polícia Militar que dois homens em uma motocicleta vermelha, de modelo não informado, teriam ordenado à vítima que se ajoelhasse no asfalto e, em seguida, dispararam vários tiros à queima-roupa

À reportagem, um morador que não preferiu não ter o nome revelado disse que escutou, por volta das 12h, nove disparos. Depois correu para ver o que havia acontecido e já encontrou várias pessoas ao redor do corpo.

Testemunhas falaram à PM que o rapaz assassinado não era morador do residencial. A vítima vestia uma camisa branca e uma bermuda marrom. Ele tinha uma tatuagem na panturrilha direita, que pode ajudar tanto as autoridades como possíveis familiares no reconhecimento.

A cena do crime foi preservada por policiais do 30º Batalhão PM para que as polícias Civil e Científica pudessem realizar os primeiros levantamentos. Até o momento, ninguém foi preso.