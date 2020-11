Homem é executado com quase 20 tiros na Cremação, em Belém

Um homem identificado como Adriano Ferreira da Cunha, de 45 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (27), no bairro da Cremação, em Belém. Segundo informações da Polícia Militar, o crime tem características de execução. Os suspeitos fugiram do local após a ação criminosa.

A aspirante a oficial da PM Edienne Rodrigues informou que a vítima havia acabado de sair de um posto de gasolina, e ao entrar na travessa 14 de março, entre as ruas Pariquis e Caripunas, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta que efetuaram vários disparos em direção ao seu carro. O crime ocorreu por volta das 7h e chocou os moradores do perímetro.

O corpo de bombeiros chegou a ser acionado para fazer o resgate da vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas afirmam que os criminosos ainda chegaram a retirar Adriano do carro para efetuar mais disparos contra ele, mas essa informação só poderá ser confirmada após o laudo pericial. O corpo da vítima estava fora do veículo, estirado no asfalto.

Ainda de acordo com a aspirante, pelo menos 18 tiros foram efetuados pelos bandidos. Algumas testemunhas chegaram a afirmar à polícia que a vítima estaria armada e teria tentado reagir à ação dos criminosos, que levaram a arma após cometerem o delito. A informação, no entanto, não foi confirmada. "O que sabemos é que o crime tem todas as características de uma execução", concluiu Rodrigues.

O corpo da vítima foi periciado pelo Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves e depois encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Os criminosos fugiram do local. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.