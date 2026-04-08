Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Goianésia do Pará

Um homem foi morto a tiros na tarde de terça-feira (7), na zona rural de Goianésia do Pará, no sudeste do Estado. A vítima foi identificada como Alan Edson Martins Barros. Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu na comunidade Vila Janari, na Rua da Geleira. De acordo com informações iniciais, a vítima estava em frente à própria residência quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou pelo menos cinco disparos.

Até o momento, não há detalhes sobre o suspeito, nem informações se ele agiu sozinho ou contou com o apoio de algum veículo na fuga. A vítima foi surpreendida quando entrava na residência e não teve chance de defesa, morrendo ainda no local. Familiares de Alan relataram não saber de possíveis ameaças ou motivações que pudessem ter levado ao crime.

Equipes da Polícia Civil de Goianésia do Pará foram acionadas e iniciaram as primeiras diligências para apurar o caso. A Polícia Científica também foi chamada para realizar a perícia no local e providenciar a remoção do corpo para exames cadavéricos. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do homicídio, bem como identificar a autoria e a motivação do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.