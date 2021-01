Homem é morto a tiros em frente a escola no Jurunas

Um homem foi assassinado a tiros, na manhã desta sexta-feira (8), no bairro do Jurunas, em Belém. Foi na rua Engenheiro Fernando Guilhon, entre as travessas Breves e Monte Alegre, em frente à escola estadual Arthur Porto. A Polícia Civil já iniciou as investigações e a Polícia Militar está em rondas para procurar os suspeitos do crime, que são dois homens em uma moto, sem muitos detalhes revelados.

A vítima é Roger Cristian Negrão Alves, de 27 anos. Ele trabalhava em um carrinho de venda de frutas na área. Testemunhas relataram à Polícia Civil que dois homens em uma moto estavam rondando o local do crime por algum tempo. E então, em determinado momento, o carona desceu, com arma em punho, e atirou contra o rapaz. Não levaram nada dele, descartando a tese de latrocínio.

No local, o pai da vítima estava furioso e triste com a morte do filho. Porém, nas redes sociais, circulava uma informação de que ele seria o alvo e não Roger. E que o rapaz ou teria sido morto por engano ou como um aviso. Criticou os rumores e disse que ele e o filho eram trabalhadores e nunca estiveram envolvidos com nada ilegal. Logo, não haveria qualquer razão para matá-los.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o Centro Integrado de Operações (Ciop), pelo número 190.