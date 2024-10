Homem é morto a tiros em frente à borracharia no Icuí-Guajará

Um homem identificado apenas como Jhonatan foi morto a tiros em frente a uma borracharia na estrada do Icuí-Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu por volta das ​19h desta quarta-feira (9), quando a vítima, que havia saído de casa para encher o pneu da motocicleta, foi surpreendida por criminosos. As circunstâncias do homicídio ainda não foram esclarecidas, assim como a possível motivação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para isolar a área e realizar a perícia. Segundo informações preliminares da Polícia Científica, Jhonatan foi atingido por pelo menos sete disparos de arma de fogo, possivelmente uma pistola .40. No local, os peritos encontraram dez cápsulas de munição, que foram recolhidas para análise.

Familiares da vítima estiveram no local e confirmaram que ele havia informado que iria à borracharia para encher o pneu da motocicleta. Não há informações se os autores do crime estavam em algum veículo, e as testemunhas no local disseram não ter visto a chegada dos criminosos.

Durante a perícia, uma faca foi encontrada com a vítima. Segundo a polícia, Jhonatan tinha antecedentes criminais e usava monitoramento eletrônico, mas o equipamento não estava com ele no momento do crime, o que levanta a suspeita de que ele teria rompido o dispositivo. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil está à frente do caso, e informações que possam ajudar a identificar os responsáveis podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia, no número 181.