Polícia

Polícia

Homem é morto a tiros dentro de residência em Novo Repartimento

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local, além da remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí




Homem é morto a tiros dentro de residência em Novo Repartimento. (Reprodução)

Um homem não identificado foi morto a tiros na noite de sábado (27), no Distrito de Maracajá, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a vítima estava na área de uma residência localizada na avenida Primavera quando um homem chegou, efetuou disparos de arma de fogo e fugiu em seguida. A vítima morreu na hora.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local, além da remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. Os peritos coletaram elementos e vestígios que poderão auxiliar na identificação do suspeito e esclarecer a dinâmica do crime.

Uma testemunha foi intimada a depor, enquanto outros procedimentos seguem em andamento pela equipe de investigação. Um inquérito foi instaurado pela autoridade policial responsável, com o objetivo de esclarecer tanto a motivação quanto a autoria do homicídio.

A Polícia Civil reforça que informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia, pelo número 181.



