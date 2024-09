Homem é morto a tiros após emboscada em Ananindeua

O bairro do Maguari, em Ananindeua, viveu um caso de violência letal na noite desta quinta-feira (05). Um homem identificado como Emerson Wellington Araújo Duarte, de idade desconhecida, sofreu uma emboscada e foi executado com pelo menos quatro tiros quando estava em frente à sua residência, na rua Renato Tacaes, próximo à Sétima Rua do conjunto Guajará II.

No momento do crime muitos moradores estavam na rua aproveitando o incío da noite. Segundo relatos de testemunhas repassados à reportagem do Amazônia no local, um carro branco se aproximou do local por volta das 19h, e dois indivíduos desceram do veículo, disparando várias vezes contra Emerson. Um dos tiros atingiu o crânio da vítima, deixando-a em estado grave.

A vítima, que já havia cumprido prisão provisória e estava em liberdade, foi socorrida e levada à UPA do Icuí-Guajará. Apesar dos esforços da equipe médica, Emerson não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Familiares de Emerson, entre eles sua mãe, estavam bastante nervosos no local e não quiseram falar com a imprensa, informando apenas que desconheciam os motivos que levaram ao atentado, uma vez que Emerson não relatava estar recebendo qualquer tipo de ameaça.

Logo após a confirmação do óbito e ainda em consternação, os familiares de Emerson precisaram ir até a delegacia do Icuí, onde registraram ocorrência e exigiram justiça para o caso.

A Polícia Civil informou que já investiga o caso, mas ainda não há informações sobre a identidade dos autores ou a motivação do crime.