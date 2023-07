Homem é morto a pedradas pelo irmão em Parauapebas

Daniel Silva de Sousa foi morto a pedradas na Rua Igarapé, Loteamento Águas Lindas, em Parauapebas, sudeste do Pará. O irmão dele, identificado apenas como Gabriel, é suspeito de cometer o crime e está foragido. Até a última atualização desta matéria, ele não tinha sido localizado pela polícia. O caso ocorreu no sábado (29). Com informações do Correio de Carajás.

Uma guarnição da Polícia Militar chegou até o local após receber informações do possível fratricídio em um grupo numa rede social de mensagens instantâneas. O corpo foi encontrado ao lado de uma casa de madeira, em uma região cercada por um matagal.

Segundo o Correio de Carajás, Daniel e Gabriel discutiam com frequência, inclusive no dia em que o crime aconteceu. Uma testemunha relatou que, em certo momento, começou uma confusão entre os dois até que a vítima fosse morta pelo irmão. Após o ocorrido, Gabriel teria pedido a uma vizinha que ligasse para outro irmão, dando a notícia da morte de Daniel e na sequência foi embora.

Militares preservaram a cena do crime até a chegada da Polícia Civil. Daniel vestia bermuda vermelha e uma camisa da mesma cor, com listras pretas, com a cabeça coberta de sangue, com base em imagens que circulam nas redes sociais. Também é possível perceber que ele fazia uso de uma bolsa de colostomia.

A redação integrada de O Liberal solicitou atualizações sobre o paradeiro de Gabriel à PC e aguarda retorno.