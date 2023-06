Jovem é preso suspeito de matar ex-companheiro da mãe durante agressão em Xinguara

Antônio Felipe Neres e Neres, 19 anos, foi preso suspeito de matar o ex-companheiro da mãe dele, Cleonildo Lima da Silva, de 23 anos, com vários golpes de faca durante uma bebedeira na Rua Rio Vermelho, centro de Xinguara, sul do Pará. Segundo a Polícia Militar, a mãe do suspeito, Maria da Cruz Silva Gomes, conhecida como “Loira”, estaria apanhando da vítima e o filho dela decidiu intervir na violência doméstica. Ela se apresentou à Polícia Civil e negou ser a autora do crime, que ocorreu na manhã de domingo (11). Com informações são do Correio de Carajás.

Militares foram acionados à ocorrência e uma testemunhas informou a polícia que viu "Loira" pedindo socorro e segurando uma faca. A princípio, Felipe teriam visto a mãe sendo agredida por Cleonildo quando o atacou e também foi golpeado pela vítima por uma arma branca, conforme repassado pela PM. O suspeito foi socorrido com uma perfuração no peito e detido em uma unidade de saúde.

Loira confirmou aos policiais que estava na casa da vítima, onde passou a noite. A mulher prestou depoimento na Delegacia de Xinguara, foi liberada e serviu como testemunha no inquérito policial aberto pela PC para apurar o caso. Segundo o Correio de Carajás, um outro homem, de nome não revelado, mas conhecido como “Vira Olho”, foi apontado como suspeito no caso e estaria bebendo com Maria e Cleonildo na noite de sábado (11). Até o momento, os órgãos de segurança não confirmaram se o "Vira Olho" seria Felipe.

Um inquérito policial foi instaurado pela PC para apurar e esclarecer os fatos. O corpo de Cleonildo foi levado para a cidade vizinha de Rio Maria, onde aconteceu o velório e sepultamento. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.