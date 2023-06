Homem é investigado por simular sequestro e mutilação na tentativa de reatar relacionamento

Um homem está sendo investigado pela polícia sob suspeita de ter cortado as próprias orelhas e encenado um sequestro com o objetivo de reconquistar a ex-namorada. O suspeito se apresentou às autoridades alegando ter sido capturado por quatro indivíduos encapuzados. Ele afirmou ter sido levado para uma área de mata, onde foi torturado e teve suas orelhas arrancadas. O caso aconteceu em 29 de maio, no Mato Grosso (MT).

Os investigadores da Delegacia de Confresa começaram a desconfiar da história contada pelo homem durante as diligências para localizar os supostos criminosos envolvidos no caso. Uma das principais pistas que levantaram suspeitas foi o histórico de pesquisas do suspeito na internet no mesmo dia em que alegou ter sido torturado. Ele realizou buscas online utilizando termos como "como cortar a orelha de um cachorro", "como cortar a orelha de um homem" e "quais os perigos".

Segundo as autoridades, o homem pretendia despertar "sentimentos de piedade" na ex-namorada ao simular o sequestro e, assim, tentar reatar o relacionamento. Durante as investigações da Polícia Civil, uma suposta testemunha foi interrogada. O homem agora é investigado pelo crime de denunciação caluniosa, que pode resultar em uma pena de até oito anos de prisão. A polícia continua a apurar os detalhes do caso para esclarecer os motivos e circunstâncias dessa tentativa de enganar as autoridades e a ex-namorada.