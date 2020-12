Homem é flagrado com drogas e pistola israelense na Serra do Cachimbo, no Pará

A Polícia Militar flagrou Antônio Carlos de Siqueira, na madrugada desta segunda-feira (30) na barreira policial da Serra do Cachimbo, na altura do município de Novo Progresso. Ele mora na cidade mato-grossense, de Guarantã do Norte, cerca de 659.06 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso. A Serra do Cachimbo fica ao sul do estado do Pará e ao norte do estado do Mato Grosso, na chamada zona de transição entre a Amazônia e o cerrado.

Antônio Siqueira, mais conhecido como ''Polaquinho do Mil'', foi detido pelo porte ilegal da pistola de fabricação israelense da marca G Cherokee, calibre 9 milímetros, com 16 munições intactas. O flagrante foi registrado na madrugada desta segunda-feira (30), e agora 'Polaquinho' vai responder por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

A corporação detalhou que uma guarnição na barreira policial da Serra do Cachimbo constatou durante uma blitz que o motorista não apresentava documento de identificação e o veículo dele, um Fiat Strada, ano de 2013, tinha alterações no número gravado em um dos vidros.

A revista foi ampliada e a guarnição encontrou ainda com o suspeito drogas, como maconha, crack, e ainda uma balança de ouro, 13 gramas de ouro in natura, R$ 3.939,00, em espécie.

O flagrante foi registrado na Unidade Integrada ProPaz (UIPP) do distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira, na região sudoeste do Pará.