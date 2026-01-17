Homem é flagrado com carro roubado, em Santarém
Ele estava com uma tornozeleira eletrônica quando foi flagrado pela polícia militar
Um homem identificado como Cleuciney foi abordado pela Polícia Militar, na madrugada de sábado (17), na Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, em Santarém, e foi flagrado com um veículo roubado. O homem foi apresentado por receptação e o carro Ford K, de cor preta, entregue na 16ª Seccional de Polícia Civil aos procedimentos cabíveis.
De acordo com o portal Impacto, outra questão é que o condutor estava com uma tornozeleira eletrônica coberta com papel alumínio, possivelmente, para dificultar a localização. Conforme verificado no sistema da segurança pública do estado, o homem responde por furto e assalto.
